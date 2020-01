An der Universitätsklinik Heidelberg gibt es erste Coronavirus-Verdachtsfälle, die untersucht werden. Man sei vorbereitet und es bestehe kein Anlass zur Panik.

Die Menschen waren entweder in China oder hatten Kontakt mit einem bereits infizierten Menschen. Von den betroffenen Personen wurden Abstriche genommen. Es handele sich um eine Zahl von unter zehn Personen, die sich in den vergangenen Tagen vorgestellt hätten, hieß es von Klinik-Seite. Die Ergebnisse der molekular-biologischen Tests sollen laut einer Sprecherin des Uniklinikums am Dienstagnachmittag vorliegen.

Austauschstudenten waren in Wuhan

In der vom Corona-Virus betroffenen Stadt Wuhan in China war auch ein Austauschstudent der Universität Heidelberg. Nach Angaben der Universität ist er aber bereits innerhalb Chinas weitergereist. Vermutlich als Folge der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus in China kommen aktuell weniger Touristen nach Heidelberg.

Führungen in der Altstadt Heidelberg abgesagt

Zwei Führungen in der Altstadt und der Universität mit Gruppen zu je 50 Personen wurden laut Touristenbüro abgesagt. Bei den Hotels gibt es laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband bislang keinen Rückgang an Hotelgästen aus China.

Klinikum Heidelberg "gut vorbereitet"

Das Personal sei im Umgang mit möglichen Fällen von Corona-Viren entsprechend informiert und ein Merkblatt von Seiten der Krankenhaushygiene erstellt und im Intranet verbreitet worden. Des weiteren habe das Universitätsklinikum seit längerem eine Task Force, die bei allen neu auftretenden und sich schnell ausbreitenden Erkrankungen die Maßnahmen übergreifend koordiniere, hieß es von Seiten des Klinikums weiter.

Erster bestätigter Coronavirus-Infektionsfall in Bayern

Währenddessen wurde in Bayern ein erster Infektionsfall bestätigt: Ein 33 Jahre alter Mann hat sich mit dem neuen Coronavirus infiziert – angesteckt hat ihn eine Kollegin aus China. Dem Patienten gehe es gut, er sei isoliert und stehe unter ärztlicher Beobachtung, teilte das bayerische Gesundheitsamt mit.