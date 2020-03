Am Heidelberger Uniklinikum ist bei einem Patienten das neuartige Corona-Virus nachgewiesen worden. Das bestätigte das Sozialministerium.

Der Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis ist am Mittwoch aus dem Skiurlaub in Südtirol zurückgekehrt. Mit leichten Symptomen hat er sich nach Angaben des Ministeriums in der Notfallambulanz gemeldet. Der Test sei am Donnerstagabend positiv ausgefallen.

Nun ist der Patient in einer speziell eingerichteten Quarantäne-Station untergebracht. Seine mitgereiste Ehefrau bleibt zunächst in häuslicher Quarantäne. Die weiteren Kontaktpersonen werden aktuell ermittelt. Etwa 20 Personen würden freiwillig zuhause bleiben, informiert das Landratsamt Heidelberg.

Verdachtsfälle können in Heidelberg getestet werden

Das Klinikum hat am Morgen mit der Einrichtung einer Infektionsambulanz im noch leerstehenden Neubau der Heidelberger Chirurgie begonnen. Dort können Verdachtsfälle behandelt und getestet werden. In der Ambulanz stehen 20 Betten für die stationäre Aufnahme zur Verfügung.