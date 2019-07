Eine 80-jährige Frau ist am Sonntag auf dem Philosophenweg in Heidelberg vom Fahrrad gestürzt und hat sich schwer verletzt. Laut Polizei war ihr beim runterfahren der Bremszug am Rad gerissen. Die 80-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und prallte gegen ein geparktes Auto. Sie musste mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert werden.