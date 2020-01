Biber haben in Heidelberg auf der so genannten Liebesinsel im Neckar Bäume angefressen. Laut Stadt müssen die Pappeln aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Sonst könnten die Bäume laut Experten plötzlich in den Neckar stürzen. Nur durch die Fällung könne man die Sicherheit von Schiffen und Freizeitsportlern gewährleisten und die Flusswehre vor Schäden bewahren. Geplant sei aber ein ökologischer Ausgleich, gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe und dem BUND. Der Biber steht unter Artenschutz. In Heidelberg wächst die Population laut Stadt immer stärker an. Die Spuren der Tiere finden sich am gesamten Neckarufer und auf der Neckarinsel. Sie darf aus Gründen des Naturschutzes nicht betreten werden, weshalb die Biber dort nahezu ungestört sind und fressen können.