Er soll am Heidelberger Hauptbahnhof einen Verkäufer bespuckt und eine Zugbegleiterin geschlagen haben – jetzt muss sich ein 33-Jähriger wegen Körper-Verletzung verantworten. Der 33-Jährige wollte laut Polizei am Montag in einer Bäckerei ein Croissant mit Tabak statt mit Geld bezahlen. Als der Verkäufer das ablehnte, habe ihm der Kunde ins Gesicht gespuckt. Dann wollte der Verkäufer den Mann laut Polizei zur Rede stellen, dabei trat ihm der Kunde in den Rücken und flüchtete auf einen Bahnsteig. Dort schlug er einer wartenden Zugbegleiterin ins Gesicht. Die alarmierten Beamten der Bundespolizei nahm den Betrunkenen schließlich fest und brachten ihn in die Psychiatrie.