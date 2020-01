Zwei Frauen sind am Samstagabend bei einem Unfall auf der Schlierbacher Landstraße in Heidelberg schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte eine 59-Jährige ihr Auto am Rand der Landstraße geparkt und wollte aussteigen. Dabei öffnete sie die Tür, ohne auf den Verkehr zu achten – eine 69-jährige Autofahrerin erschrak, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Wagen einer 57-Jährigen. Die Schlierbacher Landstraße war rund zwei Stunden lang komplett für den Verkehr gesperrt, er wurde örtlich umgeleitet.