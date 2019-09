Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstag in Mannheim und Heidelberg vom Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft behindert worden sind. In Heidelberg-Rohrbach hatten laut Polizei etwa 15 Fahrzeuge des Korsos mehrere Straßen blockiert. Pyrotechnik sei gezündet worden und Böllerschüsse seien zu hören gewesen sein. Eine Streife notierte Autokennzeichen und Personalien von Beteiligten. Rund 90 Minuten später habe die gleiche Hochzeitsgesellschaft eine Straße in der Mannheimer Innenstadt blockiert und ebenfalls Pyrotechnik gezündet.