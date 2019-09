Nach den Vorfällen bei einer Einschulungsfeier am Freitag in Heidelberg haben Schüler und Lehrer am Dienstag ein Zeichen gesetzt. Auf dem Platz vor der Schule und dem Bürgerzentrum stiegen Luftballons in den Himmel.

Ein Fest, ein aufregender Tag für viele Erstklässler - und dann Gewalt, die in den Köpfen der Kinder hängen bleiben könnte. Dieses Erlebnis soll nicht so stehen bleiben. Sowohl auf dem Platz vor der Schule im Heidelberger Emmertsgrund, als auch am Bürgerzentrum sind am Mittag 1.000 Luftballons in den Himmel gestiegen. Als Zeichen für einen "solidarischen Stadtteil". 400 Schüler mit dabei Rund 500 Menschen kamen am Dienstag, um bei der Aktion dabei zu sein. Davon alleine 400 Schüler - auch von anderen Schulen. Mit dabei war auch die Polizistin, die am Freitag verletzt worden war. Sie kann mittlerweile wieder arbeiten. Der Erste Heidelberger Bürgermeister Jürgen Odszuck war ebenfalls mit dabei, um ein Zeichen für Solidarität und ein freundliches Miteinander zu setzen. Schlägerei zwischen Großfamilien Bei der Feier am Freitag war es zu einer Schlägerei zwischen zwei Familien gekommen. Eine Polizistin wurde dabei verletzt.

Auf dem Vorplatz einer Schule im Stadtteil Emmertsgrund waren zunächst ein 35-jähriger Vater und die von ihm getrennt lebende 26 Jahre alte Mutter in einen Streit geraten. Dabei soll der Mann laut Polizei eine 33-jährige Verwandte der Frau angegriffen haben. Hilfe für die Kinder angeboten Weil der gewalttätige Streit zwischen den Familien trotz Anwesenheit der Polizei weitergegangen sei, waren insgesamt 18 Funkwagenbesatzungen zu der Schule geschickt worden. Die Einsatzkräfte setzten Pfefferspray ein. Drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Der Schule wurde für diese Woche der Einsatz speziell geschulter Beamter zur Betreuung der Kinder angeboten, die die Gewalt auf dem Vorplatz mit ansehen mussten. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlicher Angriffe gegen Polizeibeamte auf.