Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Bankfiliale in Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) am frühen Morgen ist der Täter auf der Flucht. Laut Polizei hatte er fünf Mitarbeiter der Bank mit einer Waffe bedroht und in den Tresorraum gesperrt.

Dauer 0:32 min "Wir haben alle Spezialkräfte zusammengezogen" In der 9.000-Einwohner-Gemeinde Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Dienstagmorgen eine Bank überfallen worden. Der Sprecher der Mannheimer Polizei Norbert Schätzle erklärt, wie die Polizei aufgestellt war. Nach Angaben der Polizei wurde die Filiale in der Ilvesheimer Schloßstraße gegen 8 Uhr morgens überfallen, die Bankangestellten von dem bewaffneten Täter in den Tresorraum gedrängt. Der Täter bedrohte die Mitarbeiter dabei mit einer Waffe, teilte die Polizei mit. Der Mannheimer Polizeisprecher Christoph Kunkel: Dauer 0:19 min Banküberfall Ilvesheim Update Banküberfall Ilvesheim Update Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften in der 9.000-Einwohner-Gemeinde Ilvesheim an und sperrte das Gebiet um die Bank weiträumig ab. Dutzende Streifenwagen, Zivilpolizisten und Spezialkräfte waren im Einsatz. Ilvesheim ist rund sechs Kilometer von Mannheim entfernt. Bankmitarbeiter wurden über drei Stunden festgehalten Laut Polizei wurden fünf Mitarbeiter der Bank gegen 10.40 Uhr - rund drei Stunden nach dem Überfall - von Spezialkräften aus dem Gebäude geholt. Sie sind unverletzt. Der Täter ist auf der Flucht, er soll etwa 40 Jahre alt sein. Die Polizei beschreibt ihn wie folgt: 1,80 Meter groß, Dreitagebart, dunkle Kleidung, Sonnenbrille. Polizei sucht nach Zeugen Ob er Geld erbeutet hat, ist laut Polizei unklar. Die Fahndung nach ihm läuft, die Polizei sucht auch über Twitter nach Zeugen: #Ilvesheim: Bewaffneter #Banküberfall - umfangreiche Fahndungsmaßnahmen - #Zeugengesucht! https://t.co/B42v8m8Prw https://t.co/p4rYv5PpCp Polizei Mannheim, Twitter, 25.6.2019, 11:49 Uhr