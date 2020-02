Während alle vom neuartigen Corona-Virus sprechen, registrieren die Behörden immer mehr "normale" Grippe-Erkrankungen. Allein der Rhein-Neckar-Kreis hat fast 700 Fälle bestätigt.

Nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises vom Freitag wurden seit Beginn der Saison bereits 682 Erkrankungen im Kreisgebiet und der Stadt Heidelberg gemeldet. Dabei handele es sich um die durch Laboruntersuchungen bestätigten Fälle, so das Gesundheitsamt des Kreises.

Dunkelziffer bei Grippe deutlich höher

Tatsächlich gehe man von deutlich mehr Influenza-Infektionen aus. Seit der fünften Kalenderwoche steigt die Anzahl der Arztbesuche wegen Atemwegserkrankungen laut Gesundheitsamt deutlich an. Dies sei ein typischer Indikator für den Beginn der Grippe-Saison.

An Influenza-Infektionen waren in der Saison 2017/2018 bundesweit rund 25.000 Menschen gestorben. Laut Gesundheitsamt war das die höchste Zahl an Todesfällen in den vergangenen 30 Jahren. Die wichtigste Schutzmaßnahme sei die Grippe-Impfung.