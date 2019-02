Der Heidelberger Medizin-Nobelpreisträger Harald zur Hausen und ein Team von Wissenschaftlern beschäftigen sich seit Jahren mit der Frage, ob bestimmte Erreger in Kuhmilch und Rindfleisch das Darmkrebs-Risiko erhöhen. Ihre These: Es ist möglich.

Forschungsergebnisse vorgestellt

Am Dienstag stellten sie die bisherigen Ergebnisse ihrer Forschungen vor. Im Zentrum steht eine bislang unbekannte Art von Infektionserregern, die in Kuhmilch und Rindfleisch vorkommt. Die These der Forscher: Bei einer Ansteckung im frühen Kindesalter mit sogenannten Bovine Meat and Milk Factors (BMMF), könnten der Hypothese zufolge chronische Entzündungen entstehen. Sie könnten ein höheres Risiko, insbesondere für Dickdarm-, möglicherweise auch für Brust- und Prostatakrebs bedeuten.

Muttermilch als natürlicher Schutz

Das Wissen um die BMMF - bestimmte DNA-Bestandteile - eröffne aber auch Präventionsmöglichkeiten, sagte Harald zur Hausen. Muttermilch biete wegen des natürlichen Gehalts an bestimmten Zuckern einen Schutz vor der Aufnahme der Partikel.

"Ich rate Müttern, ihre Kinder möglichst lange zu stillen, am besten über zwölf Monate." Harald zur Hausen, Wissenschaftler am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg

Verzicht auf Rindfleisch hilft nicht

Säuglinge sollten keinesfalls früh mit Kuhmilchprodukten gefüttert werden, hieß es vom DKFZ. Ein Verzicht auf Rindfleisch und Kuhmilch im Erwachsenenalter bringe allerdings nichts, da man dann schon infiziert sei. Als weitere mögliche Maßnahmen nannte der Wissenschaftler Impfungen für Rinder und das Herausfiltern der BMMF aus der Milch.

These wird auch kritisch bewertet

Unter Wissenschaftlern ist die These nicht unumstritten. Unter anderem wird kritisiert, dass sie auf Indizien beruhe. Ein Beweis nur sehr schwer zu führen sei. Insgesamt beschäftigt sich die Studie mit einem indirekten Einfluss durch krebsbegünstigende Faktoren. Nicht aber einer direkten Infektion, wie beispielsweise beim Gebärmutterhalskrebs.