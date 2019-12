per Mail teilen

Im Prozess um einen Kampfhunde-Angriff in Leimen im Rhein-Neckar-Kreis muss der 17-jährige Hauptangeklagte zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Der 17-Jährige hatte zwei Hunde auf einen damals 15-Jährigen gehetzt.

Das Gericht sah es am Montag als erwiesen an, dass der 17-Jährige am Pfingstsonntag auf einem Feld bei Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) die zwei American-Staffordshire-Terrier auf einen radelnden Jungen losgelassen hatte.

Opfer erlitt erhebliche Verletzungen

Die Tiere verletzten den 16-Jährigen im Gesicht, am Arm und am Hinterkopf. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat er es einem Zufall zu verdanken, dass er noch lebt. Das Gericht sprach den Hundeführer der schweren Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung schuldig.

Bewährungsstrafe für Hundehalter

Der 22-jährige Hundehalter, der seinem minderjährigen Bruder entgegen den Vorschriften die Hunde überlassen hatte, wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt - ebenso wie der 22 Jahre alte Begleiter des Hauptangeklagten.

Der Begleiter war mit dem 17-Jährigen mit den Hunden spazieren gegangen und hatte auf dessen Geheiß das ihm anvertraute Tier losgelassen. Zuvor hatten das spätere Opfer die beiden gebeten, die verbotswidrig nicht angeleinten Hunde in Schach zu halten.

Verteidiger hatte Bewährungsstrafe gefordert

Die Verteidigung hatte auf eine Jugendstrafe plädiert, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Der Hauptangeklagte habe die Aggressivität der Tiere unterschätzt. Er sei selbst geschockt gewesen und habe schnell geholfen, als die Hunde den Jungen vom Fahrrad gerissen und zugebissen hatten.