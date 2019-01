Eine Gaswolke hat in Plankstadt für Aufregung gesorgt. Ein Bagger hatte am Mittwochmorgen in einem Neubaugebiet bei Bauarbeiten die Leitung beschädigt.

Rund fünf Stunden nach Entstehen des Gaslecks gab die Polizei am Mittwochnachmittag Entwarnung. Die beschädigte Leitung sei abgedichtet worden. Es ströme kein Gas mehr aus, so die Polizei. Ein Baggerfahrer hatte die Hochdruckgasleitung so stark beschädigt, dass eine meterhohe Gasfontäne in den Himmel gestiegen war. Die Leitung konnte gegen 11:30 Uhr abgedichtet werden. Dauer 00:34 min Gasaustritt in Plankstadt Nachdem am Mittwochvormittag eine Gasleitung in Plankstadt im Rhein-Neckar-Kreis beschädigt worden war, mussten Häuser evakuiert und Straßen gesperrt werden. Wegen des Gaslecks mussten am Mittwochvormittag mehrere Häuser vorsorglich evakuiert werden. Betroffen waren rund 50 Menschen. Die Polizei hatte eine Sammelstelle in einer Grundschule eingerichtet. Außerdem wurde die Bundesstraße 535 streckenweise gesperrt. Verletzt wurde niemand. durchlöchertes Gasrohr in Plankstadt SWR Harald Bürk