In einer Kleingartenanlage in Hockenheim ist am Samstagmorgen eine Gartenhütte abgebrannt. Als die Feuerwehr gegen 6.30 Uhr anrückte, stand die Hütte in der Kleingartenanlage zwischen Kaiserstraße und Karlsruher Straße bereits lichterloh in Flammen. Weitere Lauben wurden beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens lässt sich nach Polizeiangaben noch nicht absehen. Die Ursache für den Brandausbruch ist noch unklar. Während der Löscharbeiten war die Karlsruher Straße wegen abgestellter Einsatzfahrzeuge komplett gesperrt.