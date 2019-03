Ein 23-jähriger Gaffer hat am Samstagabend in Mannheim einen Sanitäter beschimpft und mit der Faust geschlagen. Das meldete die Polizei am Sonntag.

Nach Angaben der Beamten kam es am Samstagabend im Mannheimer Stadtteil Rheinau zunächst zu einem kleinen Autounfall mit einer leicht verletzten Person. Kurz darauf fuhr ein Rettungswagen vor und blieb auf der Straße stehen. Mann schubst Rettungssanitäter Das schien einem 23 Jahre alten Schaulustigen nicht zu gefallen. Er beschimpfte einen Sanitäter und verlangte, den Rettungswagen wegzufahren. Der Mann habe sich nicht beruhigen lassen, so die Polizei weiter. Stattdessen schubste und schlug der Mann den Rettungssanitäter. Auch als die Polizei eingriff, gab der nach Alkohol riechende Gaffer nicht nach. Polizisten nahmen ihn schließlich mit auf die Wache, wo er sich beruhigte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Der Sanitäter wurde bei dem Angriff leicht verletzt.