Die Heidelbergerin Benita Köpf hat verlassene Fuchswelpen großgezogen und wieder ausgewildert - und zwar in ihrem eigenen Garten hinter ihrem Haus. Den hat sie für diesen Zweck komplett eingezäunt und teilweise überdacht. Das Problem ist nur: dieses Haus steht quasi mitten in Heidelberg.

Genauer gesagt befindet sich das Grundstück in der mit alt-ehrwürdigen Villen gesäumten Bergstraße. Eine Nachbarin hat die Heidelbergerin und ihren Lebensgefährten angezeigt. Die Stadt will die Fuchsaufzuchtstation nun verbieten. Doch die Heidelbergerin sieht das nicht ein. Denn sogar das Veterinäramt stimme ihr zu, dass die Aufzuchtsstation allen Anforderungen gerecht werde, sagt Benita Köpf.

Stadt Heidelberg will Aufzuchtstation verbieten

In einem offiziellen Statement der Stadt Heidelberg heißt es: "Die Fuchsaufzuchtstation ist im Grunde eine gute Sache. Und aus Sicht des Bürger- und Veterinäramtes nicht zu beanstanden. Aber sie befindet sich eben am falschen Ort." Jetzt will Benita Köpf Klage gegen die Stadt Heidelberg einreichen.