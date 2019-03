per Mail teilen

In Mannheim sorgt ein Millionendeal zwischen zwei Investoren für Aufregung. Zwei Baugebiete sollen für das Sechsfache des Ursprungspreises weiterverkauft worden sein. Und zwar ohne Wissen der Stadt.

Das hatte zuerst der "Mannheimer Morgen" berichtet. Hintergrund des Aufregers: Ein privater Investor hat 2015 Baugebiete auf dem ehemaligen Mannheimer Militärgelände Turley für 6 Millionen Euro der MWSP - einer Tochtergesellschaft der Stadt - abgekauft. Und jetzt? Soll der Investor sie für 36 Millionen Euro an einen anderen Investor weiterverkauft haben.

Das Turley-Gelände SWR Patrick Figaj

Es geht um das Areal der früheren US-amerikanischen Turley-Barracks. Es ist zentral gelegen und seit Jahren wird hier erfolgreich umgestaltet. Es gibt bezahlbaren Wohnraum für Familien, genossenschaftliche Projekte und Büros von Kreativen.

Nur auf zwei Flächen ging es nicht voran. Jetzt steht die Frage im Raum, ob absichtlich spekuliert wurde. Aus dem Mannheimer Gemeinderat hagelt es deshalb Kritik an der Verwaltung und der MWSP. Die MWSP ist eine Tochtergesellschaft der Stadt, die solche Bauprojekte entwickelt.

Aus 6 mach 36 Millionen Euro?

6 Millionen Euro soll der Investor an die MWSP bezahlt haben. Im vergangenen Jahr ist das Gelände wieder verkauft worden - laut Mannheimer Morgen für 36 Millionen Euro. Es wurde an Geschäftsleute verkauft, die mit Wettbüros viel Geld verdient und wenig Steuern gezahlt haben sollen. Die Mannheimer Stadträte zeigten sich im SWR sauer:

Dauer 02:50 min Stadträte sauer über Millionendeal Ein privater Investor hat 2015 Baugebiete auf dem Ex-Militärgelände Turley für 6 Millionen Euro der MWSP abgekauft. Und jetzt ? Soll er sie für 36 Millionen Euro weiterverkauft haben, an einen anderen Investor. Die Stadträte sind empört.

Die Stadträte kritisieren, dass die MWSP keine entsprechenden Klauseln in den Vertrag mit dem Investor eingebaut hatte, die einen Weiterverkauf erschweren.

Jetzt könnte sich ein Ausschuss im Mannheimer Gemeinderat mit dem Thema beschäftigen. Denn der Deal könnte teuer werden: Von Verkäufen und Weiterverkäufen ehemaliger Konversionsflächen profitiert normalerweise auch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.

Stadt war nach eigenen Angaben nicht informiert

Die Stadt Mannheim hat sich am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme geäußert. Dort heißt es: Man sei in den privaten Verkauf weder einbezogen noch vollumfänglich informiert gewesen.