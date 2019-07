Die Stadt Mannheim hat die von der Schule beantragten Bußgeldbescheide gegen demonstrierende Schüler wieder aufgehoben. Nach umfassender Prüfung habe man sich dazu entschlossen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Nachdem die Stadt Mannheim auf Anzeige der Geschwister-Scholl-Schule Bußgeldbescheide wegen Verstoßes gegen die Schulpflicht gegen vier Schüler erteilt hat, habe man sich in diesen konkreten Fällen nach umfassender Prüfung dazu entschlossen, diese Bußgelder wieder aufzuheben. So die Stadt Mannheim in einer Pressemitteilung vom Donnerstagnachmittag.

Jährlich rund 300 Bußgeldbescheide

Die Stadt argumentiert, dass die Bußgeldstelle sich im Schnitt mit jährlich rund 300 Bußgeldverfahren wegen Schulschwänzens befasst. Die konkreten Fälle seien zunächst routinemäßig bearbeitet worden. Hinzu komme, dass die betroffenen Schüler nicht von ihrem Recht Gebrauch gemacht hätten, sich zum Sachverhalt zu äußern.

"Daher ist die Besonderheit dieser Fälle im Vergleich zum klassischen Schulschwänzen nicht aufgefallen. Die vier Bußgeldbescheide sind noch nicht rechtskräftig. Mit der Aufhebung der Bescheide entfällt auch die Zahlungspflicht." Stadt Mannheim

Formal korrekt - aber nicht geboten

Weiter heißt es von Seiten der Stadt, da gegen die Schulpflicht verstoßen worden war, seien die Verfahren zunächst formal korrekt gewesen - aber nicht geboten.

Daher stellte die Ordnungsbehörde nach erneuter Prüfung fest, dass die Schule vorab nicht alle Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen ergriffen hatte, die ihr zur Verfügung stehen. Insbesondere in diesem nicht klassischen Fall von Schulschwänzen.

Heftige Kritik - und Zustimmung

Am Vormittag hatte es heftige Kritik an den Bußgeldern gegeben. Besonders die Organisatoren der "Fridays for Future" Bewegung in Mannheim reagierten schockiert. Dagegen positionierte sich die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann klar: "Wer demonstriert und die Schule regelmäßig verpasst, der muss mit Bußgeldern rechnen", sagte sie gegenüber dem SWR.