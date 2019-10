Der Schriftsteller Sasa Stanisic ist am Montagabend in Frankfurt mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Stanisic, der 1992 mit seiner Familie vor dem Jugoslawienkrieg nach Heidelberg geflüchtet war, erhält den mit 25.000 Euro dotierten Preis für seinen Roman "Herkunft". Das teilte der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Heinrich Riethmüller, bei der Preisverleihung mit. In dem Buch erkundet der 1978 im bosnischen Visegrad geborene Stanisic das Familienalbum, erinnert sich an die Kindheit in Bosnien, an seine Schulzeit, den Zerfall Jugoslawiens, an die Flucht und die schwierige Ankunft in Deutschland zu einer Zeit, als Asylbewerberheime brannten.