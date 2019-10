In Frankfurt beginnt am Mittwoch die Buchmesse. Unter den 7.000 Ausstellern sind auch rund zwei Dutzend Verlage, Antiquariate, Hochschulen und Institutionen aus der Kurpfalz vertreten. Die Branche blickt verhalten optimistisch in die Zukunft. Mit zuletzt rund 9,1 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr bewegen sich Handel und Verlage auf stabilem Niveau. Die Zahl der Buchkäufer und -Leser ist leicht gestiegen, um 300.000 auf mehr als 30 Millionen Kunden. Es gibt Nischen, in denen auch kleine Kurpfälzer Verlage sich etabliert haben. Mit Wunderhorn aus Heidelberg und den Kunstanstiftern aus Mannheim finden sich gleich zwei Kandidaten für den mit 60.000 Euro dotierten Deutschen Verlagspreis. Ein Kinderbuch der Kunstanstifter und ein Band des Weinheimer Beltz & Gelberg Verlags sind für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Erstmals auf der Frankfurter Buchmesse vertreten ist der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma aus Heidelberg mit Literatur dieser deutschen und europäischen Minderheit.