In ein paar Tagen, am 3. Januar, wird Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher 50 Jahre alt. In einem Interview erinnert sich der Heppenheimer Formel-1-Pilot Sebastian Vettel an besondere Momente mit seinem Vorbild Schumacher.

Sebastian Vettel denkt noch immer an eine frühe Begegnung mit Michael Schumacher zurück: "Natürlich rückt mir immer als erstes der Moment in den Kopf, als Michael mir damals den Siegeskranz beim Kartrennen übergeben hat", sagte der 31 Jahre alte Heppenheimer der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor dem 50. Geburtstag von Schumacher am 3. Januar.

25.11.2012, Brasilien, São Paulo: Der deutsche Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel (l.) feiert mit Michael Schumacher im Autodromo Jose Carlos Pace seinen dritten Weltmeistertitel in Folge. picture-alliance / dpa Jens Büttner

Pokal mit Schumacher-Unterschrift in Vitrine

Als junger Kartfahrer war Vettel vom damals schon berühmten Schumacher für einen Erfolg geehrt worden. Einen Pokal mit Schumachers Unterschrift bewahrte Vettel danach in einer Vitrine auf. Auch an ihre späteren gemeinsamen Auftritte beim Race of Champions erinnert sich Vettel bis heute gern.

Vettel und Schumacher in einem Team

"Da hatten wir beide keine Verpflichtungen, sondern konnten dem nachgehen, was uns beide so sehr verbindet - das Rennfahren", sagte Vettel. Bei der Veranstaltung treten Piloten aus verschiedenen Rennserien in Spaßmobilen mit- und gegeneinander an. Vettel und Schumacher fuhren mehrfach in der Nationenwertung in einem Team. Bei der kommenden Auflage am 19. und 20. Januar 2019 in Mexiko-Stadt wird Vettel zusammen mit Schumachers Sohn, Formel-3-Europameister Mick Schumacher, um den Sieg kämpfen.

Skiunfall 2013 in Frankreich

Vettel betonte schon mehrfach, dass er den Rat seines Vorbildes vermisst, seitdem Michael Schumacher wegen der Folgen seines Skiunfalls am 29. Dezember 2013 im französischen Méribel von der Öffentlichkeit abgeschirmt wird. Der zweifache Familienvater und Formel-1-Rekordweltmeister hatte sich damals ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen.