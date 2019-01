Der Mond ist seit jeher Inspirationsquelle in Literatur, Musik, Film und Malerei. Das Mannheimer Planetarium zeigt am Donnerstagabend den ersten Teil einer dreiteiligen Arte-Fernsehdoku über den Mond.

Der erste Teil der Doku heißt "Mensch und Mond - Kind der Erde". Darin geht es laut Mannheimer Planetarium unter anderem um die Frage, was den Mond für uns Menschen so einzigartig macht, und was wir dem Mond alles zu verdanken haben.

arte-Dokumentation "Mensch und Mond - Kind der Erde", zu sehen am 12. Januar im Fernsehen, bereits am 10. Januar als Preview im Mannheimer Planetarium arte tv

Mond entstand vor 4,5 Milliarden Jahren

Experten nehmen laut Planetarium an, dass der Mond vor ungefähr 4,5 Milliarden Jahren durch eine Kollision eines Planeten mit der Erde entstand. "Wir alle tragen daher buchstäblich seine DNA in uns", so das Planetarium im Internet.

"Ordnende Kraft des Mondes"

Der Film lässt noch einmal die Entdeckung des Mondes durch uns Menschen Revue passieren. Die Dokumentation, so das Planetarium, schaue zurück und "verbindet den Blick in die Vergangenheit mit aktueller Forschung und kurzweiligen Exkursionen in die Kultur- und Menschheitsgeschichte, in der die ordnende Kraft des Mondes schon immer eine maßgebliche Rolle spielte."

Arte strahlt den ersten Teil der Doku am 12. Januar um 20:15 Uhr aus.