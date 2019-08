Autofahrer in der Region brauchen ab Montag wieder Geduld. Denn Sommerferienzeit bedeutet immer auch: Die nächste Baustelle kommt bestimmt. Jetzt wieder rund um Frankenthal und Heidelberg.

Die Sanierung der A6 bei Frankenthal geht in die nächste Runde. An der Anschlussstelle Frankenthal ist die Aus- und Auffahrt in Richtung Saarbrücken ab Montag komplett gesperrt.

Zehn Tage Sperrung

Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität in Rheinland-Pfalz wird die Sperrung mindestens zehn Tage andauern. Neuer Asphalt werde an der Auffahrt zur A6 aufgebracht und die Schutzplanken wieder montiert. Die Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer seien unvermeidlich, so das zuständige Autobahnamt in Montabaur, vor allem wenn die Baustelle eingerichtet oder die Verkehrsführung geändert werde.

Umleitungen die bislang bestanden, seien nicht mehr nutzbar. Die neue Umleitung verläuft über die Gegenrichtung an der Anschluss-Stelle Ludwigshafen-Nord und dem Autobahn-Kreuz Frankenthal.

Zweite Bauphase am Heidelberger Kreuz

Autofahrer rund ums Heidelberger Kreuz müssen ab Montag bis voraussichtlich Ende September weiter mit Behinderungen rechnen. Seit Monaten belasten die Bauarbeiten die Verkehrsteilnehmer. Hier beginnt in dieser Woche die zweite Bauphase der Fahrbahnsanierung.

Schon seit Mai laufen die Bauarbeiten an den Auf- und Abfahrten am Heidelberger Kreuz. Aktuell werden die Abfahrten der A5 aus Richtung Karlsruhe auf die Autobahn nach Heidelberg und Mannheim gesperrt. Ebenso aus Richtung Heidelberg und Mannheim die Auffahrten auf die A5 nach Frankfurt.

Zunächst Vorbereitungen

Zunächst beginnen die Vorbereitungsarbeiten, am Freitag soll dann die zweite Bauphase losgehen. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe ist eine großräumige Umleitung ausgeschildert. Außerdem wird empfohlen auf den öffentlichen fern- und Nahverkehr umzusteigen.