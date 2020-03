Mit Schmäh-Plakaten haben Fans in der Fußball-Bundesliga ihre Proteste gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) fortgesetzt. Erneut wurde auch gegen den Mäzen der TSG Hoffenheim, Dietmar Hopp, gehetzt.

"Wir entschuldigen uns bei allen Huren, sie mit Herrn Hopp in Verbindung gebracht zu haben", hieß es auf Spruchbändern der Schalker Fans. dpa Bildfunk picture alliance/David Inderlied/dpa

Im Spiel zwischen Schalke 04 und 1899 Hoffenheim am Samstag nahmen die Anhänger der Königsblauen auch TSG-Mäzen Dietmar Hopp ins Visier. "Wir entschuldigen uns bei allen Huren, sie mit Herrn Hopp in Verbindung gebracht zu haben", hieß es auf Spruchbändern. Auch in den anderen Stadien gab es Aktionen auf den Rängen, die sich vor allem gegen Kollektivstrafen bei Fan-Vergehen richteten. Die zuvor befürchteten Spielabbrüche aber blieben am Samstag aus.

Auch DFB-Präsident Fritz Keller in der Kritik

DFB-Präsident Fritz Keller musste als Zuschauer bei der Partie des SC Freiburg gegen Union Berlin ebenfalls einige Protest-Aktionen lesen, unter anderem gegen sich selbst. "Eure Dialoge mehr Schein als Sein", hieß es auf einem gegen den Verband gerichteten Banner. Zudem hieß es auf einem Plakat in Anspielung auf die heftigen Reaktionen auf die Attacken gegen Hopp "DFB Dietmars Fußball-Bund". Auch die beleidigenden Rufe aus beiden Fanlagern gegen den DFB dürften Keller kaum entgangen sein. Die Gladbacher legten am Abend nach: "Der Präsident als Symbolfigur - Ein Verband im Keller".

Auch bei den Spielen der 2. und 3. Liga machten die Fans ihrem Unmut Luft. Die Partie der 3. Liga zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und 1860 München stand sogar kurz vor dem Abbruch. Schiedsrichter Florian Exner unterbrach das Spiel zweimal, weil im Block der Heimfans kurz nach dem Anpfiff Schmähplakate gegen den DFB und Hopp gezeigt wurden.

Unterbrechung in der Dritten Liga im Spiel zwischen Carl Zeiss #Jena und 1860 München... #Hopp https://t.co/fQo4tfs5kZ Stefan Kumberger, Twitter, 7.3.2020, 14:10 Uhr

Schmähplakate gegen Hopp: Hoffenheim und Bayern verweigern Fußballspiel

Der Konflikt mit den Fans war bereits am vergangenen Spieltag eskaliert. So kam es bei der Partie in Sinsheim fast zum Abbruch, als Fans des FC Bayern Hopp mit Schmähplakaten angriffen. Die DFB-Spitze und viele Club-Funktionäre hatten das Verhalten der Anhänger scharf verurteilt. Auch eine Sondersitzung der AG Fankulturen mit Vertretern von DFB und Deutscher Fußball Liga (DFL) am Donnerstag brachte kaum Beruhigung. Der Zusammenschluss "Fanszenen in Deutschland" hatte weitere Proteste angekündigte, im schlimmsten Fall sogar Provokationen bis hin zum ersten Spielabbruch.

Ein Auslöser des Streits: Kollektivstrafe des DFB

Auslöser der Eskalation war eine Entscheidung des DFB-Sportgerichts. Dieses hatte eine Bewährung für Fans von Borussia Dortmund wegen fortgesetzter Hassplakate gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp unlängst aufgehoben und alle BVB-Anhänger für die nächsten zwei Jahre von Pflichtspielen ihres Clubs in Sinsheim ausgeschlossen. Solche Kollektivstrafen, die vom DFB und dem damaligen Präsident Reinhard Grindel 2017 eigentlich als abgeschafft galten, stoßen in der Fanszene auf heftige Ablehnung.