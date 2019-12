Schusswaffengebrauch der Polizei in Baden-Württemberg

Im Jahr 2018 setzten Beamte in Baden-Württemberg in 1.154 (2017: 1258) Fällen Schusswaffen ein. Die Beamten nutzten nach Angaben des Innenministeriums ihre Pistole 14 Mal gegen Menschen, darunter waren vier Warnschüsse und ebenso viele Schüsse aus Notwehr. In sechs Fällen versuchten Beamte, die Flucht von Straftätern zu verhindern. Dabei wurde niemand getötet, zwei Menschen wurden verletzt.

Bundesweit erschossen Polizisten im vergangenen Jahr elf Menschen.