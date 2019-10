Die Tat ist 22 Jahre her, am Mittwoch kommt der Fall vor dem Landgericht Mannheim zur Verhandlung: Bei einem Raubüberfall im Jahr 1997 sollen die beiden heute 52 und 53 Jahre alten Angeklagten einen Geldtransport auf der A5 bei Schriesheim überfallen haben.

Die insgesamt vier Täter erbeuteten bei dem Überfall an der Autobahnausfahrt Schriesheim/Ladenburg 836.000 D-Mark, damals war der Euro noch nicht eingeführt. Bei dem Überfall sollen sie eine geladene Maschinenpistole, eine Pump-Gun und eine Panzerfaustattrappe verwendet haben, um den Fahrer einzuschüchtern. Die Tat ist laut Gericht nicht verjährt, weil es zwischenzeitlich immer wieder rechtliche Schritte gab.

Europäischer Haftbefehl führt zu Erfolg

Zwei der Täter wurden bereits wenige Jahre nach der Tat verurteilt. Die anderen beiden müssen sich nun vor Gericht verantworten. Einer von ihnen soll nach der Tat in sein Heimatland geflohen sein. Dort habe er sich längere Zeit in Haft befunden, so das Gericht. Sein Mitangeklagter war nach dem Überfall an einen unbekannten Aufenthaltsort verschwunden. Beide waren im Februar 2019 aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden.