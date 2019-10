Erzbischof Stephan Burger besucht am Samstag Mosbach. Dabei wird er mit Pfarrgemeinderäten über die geplanten, massiven Veränderungen in den Strukturen der katholischen Kirchengemeinden reden. Die Kirche verzeichnet seit langem immer weniger Mitglieder, immer weniger Priester und immer weniger Steuereinnahmen. Deshalb plant sie, im Projekt Pastoral 2030 die mehr als 200 Gemeinden im Bistum zu 40 Groß-Pfarreien zusammenzuführen. Wie dieser Wandel gestaltet werden kann, darüber will Erzbischof Burger mit den ehrenamtlichen Helfern in der Kirche sprechen - und dabei deren Erfahrungen in das Projekt aufnehmen.