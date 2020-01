Er ist eine umstrittene Persönlichkeit: Gunther von Hagens - der Erfinder der Plastination. Weltweit haben seine "Körperwelten"-Ausstellungen bislang 50 Millionen Besucher angelockt, viel Zuspruch hat er erfahren, aber auch viel Kritik geerntet. Am Freitag wird der Heidelberger Anatom 75 Jahre alt.

Seiner Parkinson-Krankheit zum Trotz: Gunther von Hagens feilt noch immer an der Plastination, einer Konservierungsmethode, die er sich patentieren ließ. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, auch wenn er körperlich stark eingeschränkt sei, sagt sein Sohn Rurik. Seit zehn Jahren führt der 38-Jährige die Geschäfte seines Vaters. Täglich stehe der noch immer im Labor im brandenburgischen Guben.

Lebensaufgabe Plastination - Rastlos in seiner Forschung

Von Hagens studierte in Jena. Nach misslungener Republikflucht landete er 1968 in der DDR im Gefängnis, wurde zwei Jahre später von der Bundesrepublik freigekauft und studierte in Lübeck weiter. 1977 hat er die Plastination erfunden - alles begann mit einer Niere am Institut für Anatomie in Heidelberg.

Den Körper oder Teile davon auf diese Weise von innen zu stabilisieren und damit Muskeln, Knochen und innere Organe geruchlos und trocken für den Betrachter sichtbar zu machen, ist seine Lebensaufgabe. Dafür experimentiert er mit weiter mit Schweinenieren, kehrt damit zu seinen Ursprüngen in Heidelberg zurück.

Lebensaufgabe Plastination - Besuchermagnet Körperwelten

Seine Frau Angelina Whalley, eine Ärztin, lernte er 1987 kennen. Mit ihr zusammen schuf von Hagens 1995 die erste "Körperwelten"-Ausstellung. Ganzkörperplastinate für ein großes Publikum in unterschiedlichen Situationen, beim Schachspielen, Sport oder beim Sex. Für manche überschreitet er damit in den Ausstellungen eine rote Linie, andere können sich der merkwürdigen Ästhetik der Objekte und ihrem morbiden Charme nicht entziehen. Bis heute haben nach Angaben der Veranstalter 50 Millionen Menschen die Wanderausstellungen und vier Dauerausstellungen besucht.

Eine Frage der Moral?

Von Hagens hat sich weder von Rechtsstreitigkeiten noch von Kirchenleuten und Politikern einschüchtern lassen. Die Kritik macht sich insbesondere an der Störung der Totenruhe fest - aus Sicht von Hagens' ein nicht mehr zutreffendes Argument:

"Die Totenruhe ist ein Begriff aus einer Zeit, als man nicht mit 100-prozentiger Sicherheit wusste, wann ein Körper tot ist. Mit der Totenruhe wollte man vermeiden, dass jemand lebendig begraben wird." Gunther von Hagens, Plastinator