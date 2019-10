Ein sechsjähriger Junge ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Der Unfallgegner, laut Polizei vermutlich eine 29-jährige Frau, machte sich nach dem Zusammenprall aus dem Staub, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Der Wagen war laut Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und hatte den Jungen beim Betreten der Fahrbahn erfasst und zu Boden geschleudert. Der Junge wurde mit einer Platzwunde am Kopf, Schmerzen an der Hüfte und vermutlich einer Gehirnerschütterung in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen die mutmaßliche Fahrerin. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.