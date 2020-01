In Walldorf und Eppelheim beginnen an diesem Wochenende die Feiern zum Stadtjubiläum. Walldorf und Eppelheim werden jeweils 1.250 Jahre alt. Die Orte wurden damals im Codex des Klosters Lorsch erstmals erwähnt. Eppelheims Bürgermeisterin Patricia Rebmann lädt alle Bürger am Samstagvormittag auf den Rathausvorplatz ein. Dort werden bei einem Sektumtrunk die neuen Fahnen mit dem Jubiläumslogo gehisst. Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab begrüßt dann am Sonntagnachmittag ihre Bürger zum Neujahrsempfang in der Astoria-Halle. Zum Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten spielt das Sinfonieorchester des Walldorfer SAP-Konzerns.