Bei einem Frontalzusammenstoß in Epfenbach (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Freitagmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 27 Jahre alter Pkw-Fahrer mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Wagen einer 55-Jährigen Frau kollidiert. Der 27-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Spezialklinik geflogen.