Fünf Wochen nach dem WM-Erfolg in Doha hat ihre Heimatgemeinde Oftersheim der Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo einen großen Empfang bereitet. Rund 700 Besucher feierten die sympathische Athletin.

Dauer 0:26 min "Schön, in der Heimat bleiben zu können" Malaika Mihambo wurde am Sonntag in Oftersheim geehrt.

Sowohl ihr Heimatverein, der TSV Oftersheim, als auch die Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis und der Leichtathletik-Verband ehrten die Weltmeisterin und ihr Trainerteam am Sonntagabend in der Kurfpalzhalle. Neben Blumen und Geschenken gab es die Zusage, im Gemeindepark einen Baum für Malaika Mihambo zu pflanzen - und 7,30 Meter davon entfernt einen in den Boden eingelassenen Absprungbalken. So könne sich jeder von der sensationellen Weite überzeugen, mit der die Oftersheimerin in Doha die Goldmedaille gewann, sagte Bürgermeister Jens Geiß (CDU).

Malaika Mihambo unterzeichnete hunderte Autogrammkarten SWR

Mihambo blieb dem TSV Oftersheim stets treu

Malaika Mihambo startet für den TSV Oftersheim in der LG Kurpfalz und will dort auch bleiben. Die 25-Jährige ist mehrfache deutsche Meisterin im Weitsprung und auch amtierende Europameisterin. Ihr Vater stammt aus Sansibar, ihre Mutter aus Deutschland. Malaika Mihambo hat einen Bachelor in Politikwissenschaften und studiert zurzeit im Master-Studiengang Umweltwissenschaften.

Dauer 0:20 min "Schön, in der Heimat bleiben zu können" Malaika Mihambo f+hlt sicih in ihrer Kurpfälzer Heimat nach wie vor sehr wohl.

Startet Mihambo bei Olympia auch in der Sprint-Staffel?

Malaika Mihambo kann sich bei den Olympischen Spielen 2020 auch einen Start über 4 mal 100 Meter gut vorstellen. "Die Staffel ist in Tokio nach dem Weitsprung dran, das war bei der WM parallel. Und alles, was zeitlich nach dem Weitsprung-Finale kommt, könnte möglich sein", sagte die 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Mihambo hatte in diesem Jahr mit 11,21 Sekunden über 100 Meter geglänzt, konzentrierte sich bei den Titelkämpfen aber auf ihre Spezial-Disziplin, den Weitspung.