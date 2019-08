Ein Paar hat in Weinheim sein zwei Monate altes Baby in einer Tierhandlung vergessen. Laut Polizei hatten Kunden das Kind am Freitag in einer Trageschale im Verkaufsraum entdeckt.

Mama und Papa seien offensichtlich so sehr mit ihrem anderen, fünf Jahre alten Geschwisterkind beschäftigt gewesen, dass sie den Babykorb im Geschäft stehen ließen, teilte die Polizei mit. Kunden entdeckten das Baby Die Familie hatte den Laden in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) zu dritt verlassen und fuhr nach Hause in Richtung Odenwald. Rund eine Stunde später fiel ihnen auf, dass ihre kleine Tochter fehlte. Die Eltern meldeten sich bei der Polizei und sagten, sie seien davon ausgegangen, dass das Baby auf dem Kindersitz im Auto geschlafen hätte. In der Zwischenzeit hatten Kunden im Tiergeschäft das schlafende Baby entdeckt und die Polizei informiert, die sich mit einer zufällig anwesenden Kinderkrankenschwester um das Mädchen kümmerte. Sie wurde laut Polizei wohlbehalten ihren Eltern übergeben.