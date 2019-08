Das Trinkwasser in Eberbach muss bis auf weiteres gechlort werden. Das berichtet die Stadt auf ihrer Internetseite. Grund dafür ist eine Verunreinigung mit coliformen Bakterien. Die Stadt arbeitet nach eigenen Angaben zusammen mit einem chemischen Institut und in enger Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt an der Ursachenforschung. In folgenden Bereichen sind derzeit geringe Chlorgehalte im Trinkwasser nachweisbar: Eberbach, Neckarwimmersbach, Brombach, Friedrichsdorf, Gaimühle, Lindach, Pleutersbach (nur Neckarrain) und Rockenau (nur Rockenauer Straße). Wann die Chlorung wieder beendet werden kann und woher die Verunreinigung stammt steht bislang noch nicht fest.