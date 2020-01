Hat Eberbach auch künftig ein Hallenbad oder nicht - diese Frage soll jetzt ein Arbeitskreis klären. Er soll in den kommenden Wochen zum ersten Mal zusammenkommen. Das Eberbacher Hallenbad ist über 40 Jahre alt und dringend sanierungsbedürftig. Doch eine Sanierung wäre unverhältnismäßig teuer, wie ein Bäderexperte schon im Sommer 2018 feststellte. Besser und billiger sei ein kleinerer und funktionaler Neubau der vor allem Schulen und Vereinen zu Gute kommen würde - den Gruppen also, die das Hallenbad zuletzt am meisten genutzt haben. Doch auch die knapp sieben Millionen Euro für diese Variante müssen erst einmal aufgebracht werden und genau da setzt der neue Arbeitskreis an: Vertreter aller Eberbacher Fraktionen, der Stadtwerke und der Verwaltung sollen Mittel und Wege für einen Neubau des Hallenbads finden. Letzte Option, so Bürgermeister Peter Reichert, sei eine Schließung des Hallenbads - doch auch die würde die Stadt rund drei Millionen Euro kosten.