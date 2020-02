per Mail teilen

Der SV Waldhof gewinnt das Spitzenspiel in der 3. Liga beim MSV Duisburg mit 3:2. (siehe Bericht oben). Am kommenden Samstag (14 Uhr) empfängt der Waldhof im Carl-Benz-Stadion den FC Kaiserslautern. Das Spiel wird vom SWR live übertragen. Der FCK kam in seinem Heimspiel gegen Zwickau über ein 0:0 nicht hinaus.