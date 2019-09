Knapp drei Monate nach der Kampfhunde-Attacke auf einen Jugendlichen in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg Anklage gegen drei Beschuldigte erhoben.

Nach der Hundeattacke in Leimen ist Anklage gegen die drei Beschuldigten erhoben worden. (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste picture alliance/APA/picturedesk.com

Am Pfingstmontag hatten zwei Kampfhunde einen 15-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Jetzt wurde gegen den 16-Jährigen und den 22-Jährigen, die mit den Hunden unterwegs waren, Anklage wegen schwerer Körperverletzung erhoben, wie die Staatsanwaltschaft in Heidelberg mitteilte. Der 21-jährige Hundehalter, der seinem 16-jährigen Bruder die beiden American Staffordshire Terrier überlassen hatte, ist wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt.

Gegen Kampfhundeverordnung verstoßen

Der Jüngste des Trios sitzt in Untersuchungshaft. Der Strafrahmen für schwere Körperverletzung liegt bei nicht unter einem Jahr Freiheitsentzug.

Am Pfingstmontag hatte der 21-Jährige seinen minderjährigen Bruder und dessen Begleiter mit den zwei Hunden ohne Maulkorb und Leine Gassi gehen lassen - womit er gravierend gegen die Kampfhundeverordnung verstoßen hat. Im Feld griffen die Terrier einen 15 Jahre alten Radfahrer an, der an der Gruppe vorbeifahren wollte. Mit Bissen in die Hose zogen sie den Jugendlichen vom Fahrrad. Danach griffen sie ihn massiv an. Den Beschuldigten gelang es erst kurz darauf, die Hunde von ihrem Opfer zu trennen. Der 15-Jährige erlitt durch den Angriff schwerwiegende Gesichtsverletzungen.

Hunde verbleiben erst mal im Tierheim

Der 16-Jährige hatte die Tiere laut Anklagebehörde zuvor noch aufgehetzt. Der 15-Jährige musste in einer Spezialklinik behandelt werden. Bereits an Ostern soll es nach Angaben der Polizei Mannheim einen Vorfall zwischen den Beteiligten gegeben haben, der allerdings nicht angezeigt wurde.

Die beiden Hunde wurden von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Hündin und der Rüde leben in einem Tierheim. Wenn es zu einer Verurteilung käme, würden die Vierbeiner quasi als Tatwerkzeug eingezogen. Das Veterinäramt werde dann bestimmen, was mit ihnen geschieht.