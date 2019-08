Es häufen sich nach Angaben der Polizei Beschwerden über E-Scooter-Fahrer. Ab Mittwoch wird es deshalb E-Scooter Kontrollen in Mannheim und Heidelberg geben.

Umweltfreundlich und unkompliziert, so werden die E-Scooter beworben. Doch immer wieder kam es nach Angaben der Polizei zu Problemen mit den E-Scootern. Teilweise stehen zwei Menschen gleichzeitig auf einem Roller, benutzen Gehwege, fahren in der Fußgängerzone oder fahren in die falsche Fahrtrichtung, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei Mannheim.

Darüber hinaus wurden auch schon Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Trunkenheitsfahrten festgestellt und zur Anzeige gebracht. Ebenso gab es laut Polizei bereits erste Verkehrsunfälle mit E-Scootern.

Promillegrenze

Da es sich bei den E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt, gelten für deren Fahrer dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. Wer alkoholisiert mit 0,5 bis 1,09 Promille E-Scooter fährt, riskiert ein Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Übersteigt die Blutalkoholkonzentration 1,1 Promille oder zeigen sich bereits ab 0,3 Promille alkoholbedingte Ausfallerscheinungen, liegt sogar eine Straftat vor und es droht der Entzug der Fahrerlaubnis. Für Fahranfänger unter 21 Jahren gilt auch hier die 0,0-Promille-Grenze.