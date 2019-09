per Mail teilen

Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Mittwochmorgen bei Durchsuchungen auf insgesamt sieben Anwesen, unter anderem in Schriesheim, Lindenfels und Heppenheim Datenträger sichergestellt. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen zwei Motorradfahrer Anfang zwanzig, die auf Bundesstraßen im Odenwaldkreis und an der Bergstraße illegale Motorradrennen veranstaltet haben sollen. Weitere sechs Beschuldigte sollen ebenfalls viele risikoträchtige und gefährliche Verkehrsverstöße begangen haben.