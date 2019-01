per Mail teilen

Eine Frau aus Mannheim soll im März 2017 ihren neugeborenen Sohn getötet und in einem Wald bei Viernheim (Kreis Bergstraße) abgelegt haben. Die Frau ist wohl nicht schuldfähig.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau zwar Totschlag vor, geht allerdings davon aus, dass sie wegen einer seit langem nicht erkannten psychischen Erkrankung nicht schuldfähig ist. In dem Strafverfahren geht es deshalb um die Frage, ob die Frau dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird. Wie das Baby ums Leben kam, ist bislang ungeklärt

Mutter wirkte vor Gericht angespannt

Auf Prozessbeobachter machte die 32-jährige Mannheimerin am Donnerstag im Gerichtssaal einen angespannten, ärgerlichen und sogar leicht aggressiven Eindruck.

Im September 2017 wurde Babyleiche gefunden

Die Frau soll im März 2017 den Leichnam des drei Wochen alten Jungen in eine Wickeltasche gepackt und in dem Waldstück abgelegt haben. Sechs Monate später wurde die Tasche mit der Babyleiche von einem Pilzsammler gefunden. Zum Prozessauftakt wurde der Mann aus Viernheim als Zeuge gehört.

Die Frau mit der gepunkteten Jacke ist die beschuldigte Mutter, die wegen Totschlags angeklagt ist SWR Christian Scharff

Zeugin arbeitete in Geburtshaus und erhielt Anruf

Als Zeugin sagte auch eine 52 Jahre alte Frau aus Mannheim aus, die in einem Geburtshaus arbeitet. Sie erzählte, wie sie einen Anruf von der Mutter der Beschuldigten - also der Oma des getöteten Babys - bekam. Die Frau fragte nach ihrem Enkel. Zu dem Zeitpunkt saß ihre Tochter allerdings bereits in U-Haft und der Säugling war tot.

Beschuldigte soll Kontakt zum Drogenmilieu gehabt haben

Der Darmstädter Oberstaatsanwalt Robert Hartmann sagte, es gebe nicht viele Erkenntnisse über die Frau. Sie habe öfter den Wohnsitz gewechselt und soll Kontakte zum Drogenmilieu gehabt haben.

Dauer 00:25 min "Beschuldigte hat keine Angaben gemacht" Oberstaatsanwalt Robert Hartmann hat sich vor Beginn des Totschlagsprozesses gegen eine Mannheimerin am Landgericht Darmstadt geäußert. Über die Frau sei nicht viel herauszufinden gewesen, sagte er.

Frau dank DNA-Probe entdeckt

Auf die Spur der Mutter kam die Polizei durch Zufall: Es ging um einen ähnlichen Fall der Kindstötung. Um die Mutter eines anderen toten Säuglings zu finden, der in einem Weiher in Mannheim entdeckt worden war, hatte die Polizei hunderte DNA-Proben von hunderten Frauen genommen. Unter diesen Frauen war auch die jetzt angeklagte Mannheimerin. Ihre DNA-Probe passte zu dem in Viernheim gefundenen toten Baby.

Gebäude des Landgerichts in Darmstadt dpa Bildfunk Christoph Schmidt

Urteil für Ende Januar geplant

Für den Prozess sind drei Verhandlungstage vorgesehen. Am 28. Januar wird voraussichtlich das Urteil gesprochen.