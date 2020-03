Die Zahl der Neuinfektionen in der Region ist jetzt ein gutes Stück gestiegen. Das Sozialministerium informierte am Mittwoch über 53 bestätigte Fälle. Auch ein Flüchtling ist betroffen.

Auf den Rhein-Neckar-Kreis entfallen nach Angaben des Landratsamts Rhein-Neckar vom Mittwoch Mittag 24 Fälle und acht Fälle auf Heidelberg, das vom Gesundheitsamt des Kreises mitbetreut wird.

Asylbewerber positiv getestet

Ein Asylbewerber, der sich seit dem 9. März 2020 im Heidelberger Ankunftszentrum befindet, wurde positiv auf COVID-19 getestet. Es handelt sich um einen 48-jährigen chinesischen Asylbewerber in Begleitung eines zweijährigen Kindes. Bei seiner Ankunft waren keine Anzeichen auf eine Erkrankung feststellbar: Erst durch einen Test wurde die Erkrankung bekannt. Der Asylbewerber wurde innerhalb des Ankunftszentrums sofort in ein vorbereitetes Quarantänegebäude verlegt.

Über 400 Menschen in Quarantäne

Die Zahl der ermittelten Kontaktpersonen beträgt demnach 369, die Zahl der Menschen in Quarantäne, ob in häuslicher Isolierung oder in der Infektionsambulanz in Heidelberg, liegt bei 403.