Mehrere betrunkene Autofahrer haben am Wochenende die Polizei im Neckar-Odenwald-Kreis auf Trab gehalten. Den höchsten Promillewert hatte mit 2,1 ein Autofahrer in Buchen. Der Mann wurde bei einer routine-Kontrolle erwischt. Genauso wie ein 29-Jähriger, der sich ebenfalls betrunken hinters Steuer gesetzt hatte. In Osterburken war ein 30-jähriger mit seinem Auto gegen eine Mauer gefahren; auch er war erheblich alkoholisiert. Für gleich sieben Autofahrer im Alter zwischen 29 und 63 Jahren war die Fahrt in Zwingenberg zu Ende. Bei sechs von ihnen viel ein Drogentest positiv aus, ein Mann hatte ebenfalls zu viel Alkohol getrunken. Die Autofahrer mussten ihre Führerscheine abgeben und müssen nun mit Anzeigen und Fahrverboten rechnen.