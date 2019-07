per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der B27 zwischen Buchen und Mosbach (beide Neckar-Odenwald-Kreis) sind am Montagnachmittag zwei Frauen verletzt worden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei hatte eine Autofahrerin bei Waldhausen beim Abbiegen das vorfahrtberechtigte Auto der beiden Verletzten übersehen und die Fahrzeuge waren zusammengestoßen. Der Schaden liegt bei etwa 40.000 Euro. An derselben Stelle war erst am vergangenen Mittwoch ein Motorradfahrer bei einem Unfall gestorben.