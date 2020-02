Im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A6 bei Sinsheim muss auch eine Autobahnbrücke über die B39 abgerissen werden. Das geht laut Betreiberfirma nur mit einer Vollsperrung.

Die Brücke zwischen Sinsheim und Dühren wird in zwei Abschnitten erneuert. Laut der zuständigen Projektgesellschaft Via 6 West ist zunächst der südliche Teil in Fahrtrichtung Heilbronn an der Reihe. Dort begannen am Freitagabend die Abrissarbeiten. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt.

Zu- und Abfahrten A6 frei

Gleichzeitig sei sichergestellt, dass die Zu- und Abfahrt zur A6 an der Anschlussstelle Sinsheim während der Bauzeit genutzt werden kann. Die Auffahrten in Richtung Mannheim und Heilbronn/Nürnberg sind laut Projektgesellschaft nicht von der Sperrung betroffen. Die Arbeiten sollen bis Montagfrüh 5 Uhr dauern, eine Umleitung ist eingerichtet.