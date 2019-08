Im Bluttest-Skandal am Uniklinikum Heidelberg darf der Leiter der Rechtsabteilung, Markus Jones, zwar an seinen Arbeitsplatz zurückkehren. Das bestätigte sein Anwalt dem SWR. Am Freitagnachmittag bestätigte dann auch das Uniklinikum, dass es die Freistellung mit sofortiger Wirkung aufhebt. Nach dem Zwischenbericht der Expertenkommission zu dem Skandal um den Bluttest sei ein Sachgrund nicht mehr gegeben. Allerdings teilte das Klinikum am Abend ergänzend mit, dass der Aufsichtsrat beschlossen habe, Jones mit sofortiger Wirkung als Stellvertretenden Kaufmännischen Direktor abzuberufen. Für diese Position sei kein ausreichendes Vertrauen mehr gegeben. Im Mai hatte der Vorstand Jones vorläufig freigestellt, da er verschiedene Funktionen rund um den zu früh veröffentlichten Bluttest zur Erkennung von Brustkrebs innehatte. Die Freistellung war auf heftige Kritik gestoßen. So warf der Personalrat dem Vorstand vor, voreilig personelle Konsequenzen gezogen zu haben. mehr...