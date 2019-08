per Mail teilen

Am Ende hat es für den SV Waldhof Mannheim nicht gereicht. Gegen Eintracht Frankfurt führten die Mannheimer im DFB-Pokal früh. Dann kam der Bundesligist. Die Fans hatten trotzdem Spaß. Auf beiden Seiten.

So muss Fußball sein. Trotz 3:5 aus Mannheimer Sicht, fällt dieser Satz ziemlich häufig nach dem ersten DFB-Pokal Spiel der Mannheimer seit 16 Jahren.

Dauer 0:21 min Mannheimer feiern SVW Mannheimer feiern SVW

Fankulisse wie zu besten Zeiten

Es ist die Atmosphäre, die die Fans - von beiden Seiten - begeistert. Die Mannheimer Fans stimmen sich und ihre Mannschaft vor dem Spiel auf die erste Runde im DFB-Pokal ein. So wie man das in Mannheim macht: Mit einem Meer aus blauen und schwarzen Fahnen. Die Tribüne färbt sich in den Vereinsfarben. Im Gästebereich zünden die Anhänger von Eintracht Frankfurt Pyrotechnik. Kurz. Trotzdem bleibt die Stimmung friedlich. Den ganzen Sonntag über.

"Waldhof und die SGE"

Beide Vereine verbindet eine Fan-Freundschaft. Und das merkt man. Spielerisch begegnen sich beide Mannschaften im ersten Abschnitt der ersten Halbzeit mindestens auch auf Augenhöhe. Mannheim führt schnell mit 2:0. Und auch wenn es am Ende aus Mannheimer Sicht 3:5 ausgeht - der Profifußball ist zurück in Mannheim. Da gehört er hin - auch hier sind sich nach dem Spiel die Fans beider Lager einig. 24.302 Zuschauer verfolgen einen spannenden, mitreißenden und friedlichen Fußballnachmittag im Carl-Benz-Stadion. Mit dem sportlich besseren Ende für Eintracht Frankfurt.