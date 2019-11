Ein Küchenbrand hat in Binau im Neckar-Odenwald-Kreis am Samstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Offenbar hatte eine 56-jährige Bewohnerin Essen auf dem Herd zubereitet, das sich in ihrer Abwesenheit entzündete, so die Polizei. Die Flammen erfassten die Dunstabzugshaube. Geistesgegenwärtig verschloss die Frau die brennende Pfanne mit einem Deckel, so dass die Flammen erstickten. Die Familie konnte das Haus wohlbehalten verlassen, die Feuerwehr löschte den Brand ab. Verletzt wurde niemand. Die freiwillige Feuerwehr Binau war mit fünf Fahrzeugen und dreißig Einsatzkräften vor Ort.