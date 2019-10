Mobilitätspakt zur Lösung der Hochstraßen-Probleme in Ludwigshafen angekündigt

Angesichts der Hochstraßen-Probleme in Ludwigshafen wollen die Länder Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen gemeinsam an Lösungen für den Verkehr in der Rhein-Neckar-Region arbeiten. Das hat der Verband Region Rhein-Neckar mitgeteilt.