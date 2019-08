per Mail teilen

Der Streit zwischen dem Doping-Opfer-Hilfeverein und dem Anti-Doping-Kämpfer Werner Franke aus Heidelberg ist bei einer Pressekonferenz in Berlin eskaliert. Franke wurde vom Vorsitzenden des Vereins, dem Heidelberger Rechtsanwalt Ernst Lehner, nicht in den Raum gelassen. Es kam laut Beobachtern zu Rangeleien. Der Heidelberger Professor hatte über viele Jahre fachärztliche Gutachten für den Doping-Opfer-Hilfeverein erstellt. In den letzten Jahren war Franke aber auf Distanz gegangen.