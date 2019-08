Bei einem Verkehrsunfall bei Adelsheim sind am Montagnachmittag zwei Männer und eine Frau schwer verletzt worden. Die Frau schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Zwei Fahrzeuge waren jeweils auf Gemeindeverbindungswegen unterwegs und trafen an einer Kreuzung aufeinander. Hier kam es zum Zusammenstoß: ein Wagen krachte offenbar mit Wucht in die Beifahrerseite des Anderen. Eine Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt und eingeklemmt, sie musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten und dann per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Auch beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen.